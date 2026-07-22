ЦСКА заминава за Азербайджан

ЦСКА заминава за Азербайджан днес с полет за Баку от Терминал 2 на летище "Васил Левски" в 9:30 часа. В четвъртък "червените" са гости на местния вицешампион Карабах в първи мач от сблъсъка им от втория предварителен кръг на Лига Европа.

Отново в сряда ще се проведе пресконференцията на старши треньора Христо Янев, която ще е от 18:30 часа българско време. Половин час по-късно на ст. "Тофик Бахрамов“ ще стартира и официалната тренировка на тима, която ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

Квалификационната среща е с начален час 19:00 наше време, а "червените" се завръщат в България в ранните часове на 24 юли.

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