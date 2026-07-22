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  3. ОФК Несебър трансферира футболист в Италия, върна си друг, преминал през Англия

ОФК Несебър трансферира футболист в Италия, върна си друг, преминал през Англия

  • 22 юли 2026 | 08:50
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ОФК Несебър трансферира футболист в Италия, върна си друг, преминал през Англия

Силни ходове на ръководството на ОФК Несебър преди участието му в новото първенство на Втора лига. Калоян Недев вече е футболист на италианския Лацио U17 (Рим). През последните шест месеца, той беше част от представителния отбор на ОФК Несебър, за който записа 14 официални мача, 3 гола и 4 асистенции, демонстрирайки качества и характер. Недев пристигна от Бургас Спорт за да продължи възходящото си развитие и да трупа опит.

Друг трансфер, но входящ вече е факт. Част от едноименния тим на Несебър вече е Стоян Пергелов. Роденият през 2006 година ляв бек е юноша на клуба. Преминал е през академията на Бирмингам (Англия). В кариерата си е защитавал още цветовете на Хебър (Пазарджик) и Фратрия (Варна).

Снимки: ofcnesebar.com

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