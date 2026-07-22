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Теодор Иванов: Когато има напрежение, значи правите нещата много добре

  • 22 юли 2026 | 08:35
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Бранителят на ЦСКА Теодор Иванов сподели очакванията си преди утрешния двубой с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Днес тимът на наставника Христо Янев замина за Азербайджан с полет от летище София.

ЦСКА замина за Азербайджан
ЦСКА замина за Азербайджан

"Отборът е готов още преди мача със Славия. Не мисля, че ще ни попречи това, че не показахме най-доброто си лице. Отиваме да го покажем. Карабах е сериозен отбор и висока летва. Ще дадем всичко от себе си да постигнем добър резултат. За мен желанието на отбора и хъсът за победа трябва да се променят. Имаме качеството. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивна е само победата. Нормално настроението да не е най-доброто. За нас равенството е като загуба. Надявам се да покажем добра игра да се представим добре. Напрежение винаги ще има. Когато има напрежение, значи правите нещата много добре. Опитваме се да даваме най-доброто от себе си за нас и феновете. Феновете са 50% от нашия успех и ще ни липсват. Ще се опитаме да ги направим щастливи, докато гледат пред телевизорите".

12 ЦСКА заминава за Азербайджан Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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