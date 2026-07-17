Диян Дончев: Не сме доволни

Помощник-треньорът на Спартак (Варна) Диян Дончев говори след равенството 2:2 с ЦСКА 1948 от първия кръг на еfbet Лига.

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"С оглед развитието на резултата може да кажем, че не сме доволни, но пък имаше и момент, в който можеше да стане и 2:3. Това вече не ни устройваше. Като резултат 2:2 мисля, че е реален. Постройката за мача е на старши треньорът Гьоко Хаджиевски. С оглед и връщането на Ахмед Ахмедов, и Георг в атака сме малко по-агресивни и по-силни, но ще трябва време още за Ахмедов да влезе в кондиция", заяви той.

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