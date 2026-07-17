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Александров: Проблемът ни беше първото полувреме, което изиграхме много слабо

  • 17 юли 2026 | 23:38
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Старши треньорът на ЦСКА 1948 - Александър Александров, не остана доволен от представянето на отбора си през първото полувреме при равенството 2:2 със Спартак (Варна) в първия кръг от efbet Лига.

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"Много тънка ситуация. За мен е гол. Това не е големият проблем. Проблемът ни беше първото полувреме, което изиграхме много слабо. Нямам представа дали не е подценяване на съперника. Влязохме много бавно, много тромави, индивидуални грешки, технически, които на нашия отбор не се случват. Подавахме много бавно, нямаше агресия. Изиграхме много слабо полувреме. Второто полувреме след смените изглеждахме по-различно", започна Александров.

"Не мога да коментирам съдиите. Трябва да е по-бързо, накъсва се играта, темпото на футбола. Искаме да развиваме отборите да играят динамично, а има почивки по 5-6 минути, което тотално спира футболистите. Това забавя играта на отборите", добави още той.

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