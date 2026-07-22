Играчи на ЦСКА отново загряха с джага

Футболистите на ЦСКА Лео Перейра и Алехандро Пиедраита намериха начин да разпуснат преди важната европейска визита на отбора в Лига Европа. Двамата поиграха джага на летище "Васил Левски" в София, докато очакваха полета на армейците за Азербайджан.

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Днес тимът отпътува за Баку, където утре ще се изправи срещу Карабах в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Добрата атмосфера в редиците на "червените" бе видима още на аерогарата, а Лео Перейра и Пиедраита демонстрираха настроение и желание за победа още преди началото на пътуването.

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