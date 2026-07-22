Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Играчи на ЦСКА отново загряха с джага

Играчи на ЦСКА отново загряха с джага

  • 22 юли 2026 | 09:13
  • 1022
  • 1

Футболистите на ЦСКА Лео Перейра и Алехандро Пиедраита намериха начин да разпуснат преди важната европейска визита на отбора в Лига Европа. Двамата поиграха джага на летище "Васил Левски" в София, докато очакваха полета на армейците за Азербайджан.

Теодор Иванов: Когато има напрежение, значи правите нещата много добре
Теодор Иванов: Когато има напрежение, значи правите нещата много добре

Днес тимът отпътува за Баку, където утре ще се изправи срещу Карабах в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Добрата атмосфера в редиците на "червените" бе видима още на аерогарата, а Лео Перейра и Пиедраита демонстрираха настроение и желание за победа още преди началото на пътуването.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Двама играчи на Спартак се завръщат

Двама играчи на Спартак се завръщат

  • 22 юли 2026 | 09:08
  • 570
  • 0
Отборът на Монтана беше представен официална на церемония

Отборът на Монтана беше представен официална на церемония

  • 22 юли 2026 | 08:55
  • 562
  • 0
ОФК Несебър трансферира футболист в Италия, върна си друг, преминал през Англия

ОФК Несебър трансферира футболист в Италия, върна си друг, преминал през Англия

  • 22 юли 2026 | 08:50
  • 647
  • 0
Трима шампиони с ЦСКА се качиха на самолета за Азербайджан

Трима шампиони с ЦСКА се качиха на самолета за Азербайджан

  • 22 юли 2026 | 08:40
  • 2801
  • 5
Теодор Иванов: Когато има напрежение, значи правите нещата много добре

Теодор Иванов: Когато има напрежение, значи правите нещата много добре

  • 22 юли 2026 | 08:35
  • 3346
  • 4
ЦСКА замина за Азербайджан

ЦСКА замина за Азербайджан

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 6976
  • 50
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА замина за Азербайджан

ЦСКА замина за Азербайджан

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 6976
  • 50
Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 9627
  • 35
ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

  • 21 юли 2026 | 22:41
  • 23845
  • 23
Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

  • 21 юли 2026 | 23:17
  • 42946
  • 117
Трансферът е факт: Челси привлече Морган Роджърс за рекордна сума

Трансферът е факт: Челси привлече Морган Роджърс за рекордна сума

  • 22 юли 2026 | 00:29
  • 16542
  • 11
Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

  • 21 юли 2026 | 17:33
  • 60886
  • 246