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Мъжкият национален отбор на България по волейбол се завръща след участието си в Лигата на нациите
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  3. ЦСКА обяви програмата си за гостуването на Карабах

ЦСКА обяви програмата си за гостуването на Карабах

  • 21 юли 2026 | 13:24
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ЦСКА обяви програмата си за гостуването на Карабах
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Слушай на живо: Карабах - ЦСКА

ЦСКА ще замине за гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа на 22 юли (сряда) в 9:30 ч. с полет за Баку от Терминал 2 на летище "Васил Левски". Преди заминаването на разположение за журналистически въпроси ще е защитникът Теодор Иванов.

Българин в Баку: Не виждам с какво ЦСКА може да надвие Карабах
Българин в Баку: Не виждам с какво ЦСКА може да надвие Карабах

В същия ден от 18:30 ч. българско време (19:30 ч. местно) ще се проведе пресконференцията на ЦСКА на ст. "Тофик Бахрамов" в Баку, а в 19:00 ч. (20:00 ч.) ще стартира и официалната тренировка на тима, която ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

Бивш играч на ЦСКА и Карабах: Ще победи този, който допусне по-малко грешки
Бивш играч на ЦСКА и Карабах: Ще победи този, който допусне по-малко грешки

Двубоят Карабах - ЦСКА е на 23 юли (четвъртък) от 19:00 ч. българско време (20:00 ч. местно). "Армейците" ще се завърнат в България в ранните часове на 24 юли.

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