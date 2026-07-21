ЦСКА обяви програмата си за гостуването на Карабах

Слушай на живо: Карабах - ЦСКА

ЦСКА ще замине за гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа на 22 юли (сряда) в 9:30 ч. с полет за Баку от Терминал 2 на летище "Васил Левски". Преди заминаването на разположение за журналистически въпроси ще е защитникът Теодор Иванов.

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В същия ден от 18:30 ч. българско време (19:30 ч. местно) ще се проведе пресконференцията на ЦСКА на ст. "Тофик Бахрамов" в Баку, а в 19:00 ч. (20:00 ч.) ще стартира и официалната тренировка на тима, която ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

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Двубоят Карабах - ЦСКА е на 23 юли (четвъртък) от 19:00 ч. българско време (20:00 ч. местно). "Армейците" ще се завърнат в България в ранните часове на 24 юли.

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