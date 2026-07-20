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  3. Величков: Липсваше духът на отбор, който се бори за победата

Величков: Липсваше духът на отбор, който се бори за победата

  • 20 юли 2026 | 23:09
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Спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков, сподели мнението си след равенството 0:0 със Славия от първия кръг. Той отказа да коментира намека на Христо Янев за раздяла с клуба. Величков не скри разочарованието си, като то е особено голямо у него за поведението на отбора.

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„Разочароващо е. Трябваше отборът да изглежда по различен начин, да е научил грешките си, да покаже повече качество и дух - нещо, което не видяхме. Ако нещо липсваше през първото полувреме, беше духът, че отборът иска да се бори за победата. Странно е, разбира се, и е меко казано разочароващо“, започна Величков.

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„Не се получиха много основни неща. Едно владеене на топката, което не доведе до изостряне на атаките, до извеждащото подаване или индивидуалното действие, което да създаде положението. Не се получи динамиката в играта ни. Явно е, че домакините търсиха точно обраното, ние бяхме длъжни да изглеждаме по различен начин, а не да ходим да бием корнерите по една минута, примерно, в първите 45“, продължи той.

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„Разговарях с Христо Янев. Той също не е доволен от показаното. Срещу Карабах трябва да покажем повече отношение. Карате ме да коментирам думи на Христо, вие попитахте ли го какво е искал да каже?“, завърши Бойко Величков.

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