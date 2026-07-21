Бразилски защитник отпадна от групата на Карабах за мачовете срещу ЦСКА

Слушай на живо: Карабах - ЦСКА

Карабах актуализира състава си преди първия мач от втория кръг на квалификациите за Лига Европа срещу ЦСКА. Според azerisport.com, бразилският защитник Дани Болт, който беше в състава в предишния кръг и игра и в първия мач срещу исландския Вестри, е изключен от групата. Причината не е официално обявена, но е вероятно Болт да напусне клуба в близко бъдеще.

В състава обаче е добавен новият вратар Мартин Зломислич, докато Джони Монтиел и Жереми Няли остават извън групата.

Българин в Баку: Не виждам с какво ЦСКА може да надвие Карабах

Настоящият състав на Карабах е следният:

Вратари: Шахрудин Магомедалиев, Теймур Хасанов, Мартин Зломислич, Билал Хаджиев, Матеуш Кочалски;

Защитници: Матеус Силва, Бенс Варкони, Бруно Ланга, Бахлул Мустафазаде, Елвин Джафаргулиев, Бадави Хюсейнов;

Полузащитници: Марко Янкович, Кади, Джебраил Макречкис, Хикмет Джабраилзаде, Педро Бикальо, Али Баширов, Самуел Лобато.

Нападатели: Джали Муадиб, Закария Саво, Абдела Зубир, Алексей Кашчук, Муса Гурбанли, Реналдо Чефас.

Първият мач между Карабах и ЦСКА ще се играе на 24 юли на стадион "Тофик Бахрамов" в Баку и е с начален час 20:00 часа местно време (19:00 ч. българско).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google