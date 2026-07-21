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Българин в Баку: Не виждам с какво ЦСКА може да надвие Карабах

  • 21 юли 2026 | 09:55
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Българин в Баку: Не виждам с какво ЦСКА може да надвие Карабах
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Слушай на живо: Карабах - ЦСКА

Бившият президент на азербайджанския Интер (Баку) Георги Николов сподели пред azerisport.com очакванията си за предстоящите мачове между ЦСКА и Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Николов е фен на "армейците", но признава, че отборът на Христо Янев отстъпва на предстоящия си съперник.

"Исках да видя ЦСКА срещу азербайджански клуб, но не и срещу Карабах. Това вече е прекалено (смее се). Те са солиден боец в европейския футбол и вече са го доказали. Последните три сезона не бяха успешни за "армейците", отборът не игра в евротурнирите. След дълга пауза това е почти дебют. В това отношение агдамският тим има предимство. Очаквам този сблъсък със смесени чувства. Може би ЦСКА ще покаже героизъм и ще докаже, че може да бъде заплаха за всеки отбор.

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"Ръководството на ЦСКА очакваше този сблъсък. Те са анализирали добре мачовете на отбора на Гурбан Гурбанов срещу исландския Вестри. Разликата в класите беше твърде голяма. Затова отборът отдавна се настройва за тези мачове.

През миналия сезон Левски елиминира Сабах от Лига Европа. Левски имаше своята нагласа, а ЦСКА ще има своята. В клубния футбол няма място за подобни сантименти.

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ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

Все още стилът и обликът на играта на ЦСКА не са напълно оформени. През това лято се появиха доста нови играчи, особено в средната и атакуващата линия. Какво да кажем само за трансфера на бившия полузащитник на италианския Интер - Стефано Сенси. Има и централен нападател от Нидерландия - Жоел Цварц. Има добри попълнения и в отбраната. Но като фен все още не виждам яснота в нашия игрови облик. Той може да се променя с всеки следващ мач.

На този етап Карабах е много по-опитен и сработен, независимо от осемте нови попълнения. Всички те са на високо ниво, което показаха в мачовете от първия кръг. ЦСКА има дълъг път пред себе си и днес отстъпва на вашия клуб.

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В Баку ще бъде много трудно. Знам колко умело и агресивно играят агдамците на свой терен дори срещу най-опитните отбори. "Армейците" днес нямат подобен опит. Ако ме послушат, ще ви изненадат с нещо различно. Но, познавайки старши треньора на ЦСКА, мисля, че отборът ще се защитава с плътен блок и ще разчита на контраатаки и на уменията на нападателя Йоанис Питас, който е в отлична форма. Той е бърз, умен и пъргав играч. Надявам се да реализира своите шансове. Опасен е и "хищникът" Леандро Годой. Също и Цварц. Имаме бързи крила, които са опасни на контраатаки.

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