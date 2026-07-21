Бивш играч на ЦСКА и Карабах: Ще победи този, който допусне по-малко грешки

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Бившият полузащитник на ЦСКА и Карабах Артим Шакири даде интервю пред azerisport.com преди сблъсъка между двата тима във втория квалификационен кръг на Лига Европа. На старта на надпреварата "армейците" елиминираха Дери Сити, докато азерите отстраниха Вестри.

"Поздравявам Карабах за победите. Честно казано, очаквах ги. През последните години Карабах се утвърди като фаворит в този турнир. Отборът е способен да стигне още по-далеч. Радвам се, че ще продължи напред", коментира Шакири.

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Запитан дали азербайджанският тим може да достигне до основната фаза на Лига Европа, той отговори: "Вярвам, че с всеки мач ще се представят все по-добре. За да се класираш за основния етап обаче, е необходимо да постигаш възможно най-високи резултати. Виждаме, че днес всички играят футбол и водят упорита борба."

Следващият съперник на тима от Агдам е ЦСКА. На въпрос дали Карабах може да победи "червените", Шакири заяви: "Това ще бъдат много трудни и добри мачове. ЦСКА е голям клуб. Затова към тези срещи трябва да се подходи с пълна сериозност. Вярвам, че Карабах ще го направи. Ще гледаме интересни двубои."

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Бившият футболист е играл и за двата отбора, което повдига въпроса за неговите пристрастия. "Да, вярно е, играл съм и за двата отбора. И двата са ми скъпи. Честно казано, в тази ситуация преди всичко бих искал да видя хубав футбол. Ще добавя също, че ще победи отборът, който допусне по-малко грешки", дипломатично отговори той.

Относно това как ЦСКА може да създаде проблеми на Карабах, Шакири коментира: "ЦСКА е добър отбор, голям клуб. Те също спечелиха мачовете си от първия кръг. Няма да е лесно да се победи в София. С нетърпение очаквам да се насладя на играта и да видя качествен футбол. Ще се постарая да гледам и двата мача."

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През миналия сезон Карабах игра в Шампионската лига, което според мнозина им дава предимство. "Карабах вече има богат опит в европейските турнири. Да, през миналия сезон те се представиха много успешно в основния етап на Шампионската лига - поздравявам ги за това. В състава на Карабах настъпиха много промени и новите играчи сега преминават през период на адаптация. Отборът има силен състав и, разбира се, ще се стреми към успех. Във всеки случай им предстоят мачове срещу ЦСКА и те ще подходят към тях с пълна сериозност. ЦСКА също е добър отбор. Определено няма да е лека разходка", завърши Артим Шакири.

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