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Продължават мачовете от втория квалификационен кръг в ЛК

  • 22 юли 2026 | 07:00
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Продължават мачовете от втория квалификационен кръг в ЛК

Мачовете от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите продължават днес. Програмата предвижда общо 6 срещи, като в една от тях ЦСКА 1948 ще гостува на Спартак (Търнава). Словашкият тим спечели само една от контролите си, а ЦСКА 1948 вече започна с официалните двубои, като направи 2:2 срещу Спартак (Варна) в efbet Лига.

В първия мач за деня Нефтчи (Баку) посреща Динамо (Минск). Гостите са в игрови ритъм, защото първенството на Беларус е в разгара си, но Нефтчи ще се опита да използва домакинството си и да вземе аванс преди реванша.

В 20:00 часа започва мачът Бохемианс - Балкани, в който букмейкърите определят за фаворит ирландския тим. От 20:45 е срещата Истанбул Башакшехир - Интер (Турку), като очакванията са за убедителна победа на турците.

Вардар (Скопие) ще е домакин на Рига ФК от 21:00 часа. И двата отбора започнаха европейското си участие от квалификациите на Шампионската лига, но отпаднаха и сега ще търсят път към основната фаза на Лига на конференциите.

Късният двубой от 22:00 часа е между Железничар (Панчево) и Брага. Сръбският тим направи фурор в местното първенство през миналия сезон, но едва ли ще има сили да поднесе изненада срещу полуфиналиста в Лига Европа.

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