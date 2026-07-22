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Вардар загуби от латвийци в Скопие

  • 22 юли 2026 | 23:15
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Вардар загуби от латвийци в Скопие

Вардар (Скопие) и Рига ФК изиграха най-резултатния мач от днешната програма в квалификациите на Лигата на конференциите. Гостите от Латвия стигнаха до успех с 3:2 и са с по-добри шансове да се класират за следващия кръг.

Вардар излезе напред в 28-ата минута с попадение на Диего Кастанеда, но гостите обърнаха нещата в своя полза още преди почивката с попадения на Орландо Гало (35') и Яго Сикейра (39').

В 66-ата минута новото попълнение на Вардар Жерсон Родригес възстанови равенството. Националът на Люксембург се разписа след асистенция на опитния Горан Закарич.

Последната дума оабче принадлежеше на Рига ФК. В 81-вата минута Андрес Саласар проби на скорост и подаде на резервата Режиналдо Рамиреш, който оформи крайния резултат.

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