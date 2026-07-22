Финландци създадоха неочаквани проблеми на Истанбул Башакшехир

Истанбул Башакшехир не можа да победи гостуващия Интер (Турку) в първия мач помежду им от втория квалификационен кръг в Лига на конференциите. Срещата завърши 1:1, въпреки сериозното надмощие на турския тим, особено след почивката.

Двубоят съвсем не се разви според очакванията на домакините. В 16-ата минута Клинтън Джефта получи пас отляво и откри резултата в полза на финландците. Малко по-късно те бяха близо до втори гол, но вратарят на Истанбул Башакшехир Мухамед Шенгезер отрази удар с глава на Лука Куйтинен.

Последваха няколко пропуска на централния нападател на турците Елдор Шомуродов. Натискът на домакините продължи и след почивката. Така се стигна до 54-тата минута, когато новото попълнение Емин Байрам изравни.

Домакините се опитаха да стигнат до пълен обрат и обсадиха наказателното поле на Интер (Турку). Опасни ситуации пред вратата на Еету Хуухтанен не липсваха, но нито една от тях не доведе до гол и финландците измъкнаха добър резултат преди реванша следващата седмица.

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