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Левски пречупи шампиона на Румъния и е на крачка от третия квалификационен кръг в Шампионската лига
  1. Sportal.bg
  2. Бохемианс
  3. Късен гол зарадва Бохемианс

Късен гол зарадва Бохемианс

  • 22 юли 2026 | 23:03
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Късен гол зарадва Бохемианс

Бохемианс надви с 2:1 Балкани в двубой от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. В герой за домакините от Ейре се превърна Рос Тиърни, който отбеляза победния гол малко преди изтичането на редовното време.

Началото беше по-добро за гостите. Те излязоха напред в 29-ата минута с точно изпълнена дузпа от Тони Домджони. Бохемианс имаше териториално надмощие, но трудно стигнаха до голови положения преди почивката.

С напредването на времето ирландците усилваха натиска си към вратата на Балкани. В 76-ата минута резервата Дъглас Джеймс-Тейлър изскочи на добра позиция в наказателното поле и не сгреши - 1:1.

Пълният обрат стана факт в 89-ата минута.

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