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  3. Брага се измъчи срещу сърби, но все пак победи

Брага се измъчи срещу сърби, но все пак победи

  • 22 юли 2026 | 23:51
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Брага се измъчи срещу сърби, но все пак победи

Миналогодишният палач на Левски от Лига Европа и полуфиналист в надпреварата направи измъчен старт на новата си европейска кампания. Португалците взеха минимален успех като гости с 1:0 срещу сръбския Железничар от град Панчево. Победният гол отбеляза Рикардо Орта след точно изпълнена дузпа в 67-ата минута.

Победителят от тази двойка ще играе срещу по-силния измежду Нефтчи (Баку) и Динамо (Минск), чийто реванш ще се изиграе в Стара Загора. Брага и Железничар от своя страна имат ответен сблъсък в португалия на 30-и юли (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

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