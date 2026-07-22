Брага се измъчи срещу сърби, но все пак победи

Миналогодишният палач на Левски от Лига Европа и полуфиналист в надпреварата направи измъчен старт на новата си европейска кампания. Португалците взеха минимален успех като гости с 1:0 срещу сръбския Железничар от град Панчево. Победният гол отбеляза Рикардо Орта след точно изпълнена дузпа в 67-ата минута.



Победителят от тази двойка ще играе срещу по-силния измежду Нефтчи (Баку) и Динамо (Минск), чийто реванш ще се изиграе в Стара Загора. Брага и Железничар от своя страна имат ответен сблъсък в португалия на 30-и юли (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

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