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Динамо (Минск) с луд обрат в Баку

  • 22 юли 2026 | 21:26
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Динамо (Минск) с луд обрат в Баку

Отборът на Динамо (Минск) постигна волева победа и навакса пасив от два гола, за да се наложи с крайното 4:2 като гост на Нефтчи (Баку) в среща от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите.

Началото бе изключително силно и ощ е в първите десетина минути те придобиха аванс от две чисти попадения. Първо, Емин Махмудов откри резултата във 2-рата минута, а в 8-ата Александър Селява от беларуския съперник си вкара нелеп автогол.

След това обаче момчетата от Източна Европа се окопитиха и спряха дъжда от голове и дори върнаха един малко преди почивката. В 36-ата минута се разписа Карен Варданян, а непосредствено след началото на второто полувреме Евгений Малашевич, който асистира за първото попадение на своите, се превърна в истински герой и на свой ред вкара, за да възстанови равенството.

Това не бе всичко и гостите от Беларус натиснаха в търсене на пълен обрат, който не закъсня и в 57-атам минута Карен Варданян вкара за втори път и даде предимство на гостите за първи път. В 77-ата минута пък Гулжигит Аликулов пропусна дузпа, но при добавката беше безкомпромисен и даде стабилна преднина на своите преди реванша.

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