Венци: Ще се борим за челото! ЦСКА има милионна селекция и очаква резултати

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред репортерите след нулевото равенство срещу ЦСКА на старта на новия сезон в еfbet Лига. Бизнесменът е оптимист за представянето на "белите" в новата кампания.

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"ЦСКА може да не са доволни, имат милионна селекция и очакват резултати. Дано да дойдат, нямам нищо против. Доволен съм, че момчетата се раздадоха. Имаха своите шансове, дадоха всичко от себе си. Отлично представяне на вратаря, защитата и халфовата линия, нападателите се бориха до последната минута. За първи мач - доволен съм.

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Феновете трябва да подкрепят отбора. Те не са тези, които ще кажат кой да управлява и кой не. Ако имат по-добър вариант, да заповядат, казахме го вече. Но "Слезни, Тоше, да седне Гоше" - няма да стане. По този начин пречат на футболистите. При нас тази няма да стане. Мислим единствено за доброто на Славия. Моля, хора, които само имат претенции, ако искат да не идват на стадиона, за да не пречат.

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Вие на какво мнение сте? Мнението на пишещите братя е важно, вие формирате обществено мнение. Пишете това, което е добро за Славия. Ние искаме само доброто за Славия. Сигурен съм, че с това, което имаме, тази година Славия ще бъде много по-добре, ще се борим за класиране в челото", заяви босът на "белите".

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