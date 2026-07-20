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ЦСКА стартира новия сезон в efbet Лига с тежко гостуване на Славия - на живо от стадиона в "Овча Купел"
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11-те на Славия и ЦСКА: Цварц, Ебонг и Ето'о титуляри за "червените"

  • 20 юли 2026 | 18:11
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11-те на Славия и ЦСКА: Цварц, Ебонг и Ето'о титуляри за "червените"
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Слушай на живо: Славия - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Славия и ЦСКА за двубоя от efbet Лига. В тима на Христо Янев има промени спрямо европейските мачове срещу Дери Сити. След три дни армейците гостуват на Карабах в Лига Европа.

Славия 0:0 ЦСКА

Стартовите състави:

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 5. Давид Малембана, 4. Никола Савич, 26. Димитър Буров, 73. Иван Минчев, 11. Мохамед Досо, 7. Роберто Райчев, 77. Емил Стоев, 27. Умаро Балде, 88. Владимир Николов.

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 5. Жан-Филип Гбамин, 7. Макс Ебонг, 10. Жоел Цварц, 11. Мохамед Брахими, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 38. Лео Перейра, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о.

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