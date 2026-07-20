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ЦСКА не успя да пробие Славия на старта в efbet Лига - на живо след 0:0 в "Овча Купел"
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) 0:0 Локомотив (София), прекратиха мача за неопределено време

Ботев (Пловдив) 0:0 Локомотив (София), прекратиха мача за неопределено време

  • 20 юли 2026 | 20:24
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Ботев (Пловдив) 0:0 Локомотив (София), прекратиха мача за неопределено време

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Локомотив (София). Двата тима се изправят един срещу друг в мач от първия кръг на efbet Лига.

БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0

Стартови състави:

Ботев: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 20. Tимъти Ауони, 27. Браян-Антони Хайн14. Карлас Алгара, 16. Велиян Видолов, 23. Димитър Тонев, 10. Асен Чандъров, 88. Чимези Уилямс, 90. Самуел Калу, 9. Чидера Око

Локомотив: 99. Мартин Величков, 5. Ерол Дост, 91. Райън Бидунга, 14. Ангел Лясков, 17. Марк-Емилио Папазов, 22. Реян Даскалов, 31. Красимир Станоев, 44. Божидар Кацаров, 20. Димитър Костадинов, 7. Спас Делев, 10. Георги Минчев

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