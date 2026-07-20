Ботев (Пловдив) 0:0 Локомотив (София), прекратиха мача за неопределено време

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Локомотив (София). Двата тима се изправят един срещу друг в мач от първия кръг на efbet Лига.
БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0
Стартови състави:
Ботев: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 20. Tимъти Ауони, 27. Браян-Антони Хайн14. Карлас Алгара, 16. Велиян Видолов, 23. Димитър Тонев, 10. Асен Чандъров, 88. Чимези Уилямс, 90. Самуел Калу, 9. Чидера Око
Локомотив: 99. Мартин Величков, 5. Ерол Дост, 91. Райън Бидунга, 14. Ангел Лясков, 17. Марк-Емилио Папазов, 22. Реян Даскалов, 31. Красимир Станоев, 44. Божидар Кацаров, 20. Димитър Костадинов, 7. Спас Делев, 10. Георги Минчев