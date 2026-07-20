Ботев представи двама нови чужденци

От Ботев (Пловдив) представиха пред феновете на отбора последните две нови попълнения в лятната селекция в тима. Това са централният защитник Марвин Зенгер и фланговия състезател Мауро Родригез.

Жестока буря прекрати мача между Ботев (Пд) и Локомотив (Сф)

Те бяха приветствани от привържениците на "канарчетата" на стадион "Христо Ботев" непосредствено преди началото на първия мач на "жълто-черните" от новия сезон срещу Локомотив (София). Както е известно, двубоят впоследствие бе прекратен в петата минута заради сериозна буря, която се разрази над Пловдив.

Ботев с жест към феновете след прекратения мач на "Колежа"

26-годишният Зенгер е роден в Германия, където защитава цветовете на местните Санкт Паули, Кайзерслаутерн и Дуисбург. За последно е бил част от полския Стал.

Мауро Родригес пък играе като дясно крило и в кариерата си е играл за швейцарските ФК Сион и Ивердон Спорт, както и в украинския Олександрия.

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Снимки: Startphoto