Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА не успя да пробие Славия на старта в efbet Лига - на живо след 0:0 в "Овча Купел"
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Янев: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място

Янев: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място

  • 20 юли 2026 | 21:30
  • 3171
  • 7
Янев: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място

Наставникът на ЦСКА Христо Янев коментира нулевото равенство със Славия. Специалистът сподели, че за него няма проблеми да поеме отговорност, ако той е причината за слабото представяне на "червените".

"Не играхме добре и не започнахме мача добре. Проспахме направо първото полувреме. Играта по фланговете не се получи. Малкото положения, които създадохме пред вратата на Славия, не успяхме да ги завършим. Играта на отбора не е добре и това е видно. Трябва нещо коренно да се промени. Имаме достатъчно футболисти и те трябва да защитават онова, което ние искаме. Днес нищо не функционираше както трябва. Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място.

Феновете на ЦСКА викнаха "Оставка" след последния съдийски сигнал
Феновете на ЦСКА викнаха "Оставка" след последния съдийски сигнал

Трябва да намерим начин и път да преодолеем сгъстените защити. Ще се случва в 80-90 процента от мачовете в българското първенство, с цялото ми уважение. Бяхме еднотипни и еднообразни в изграждането на атаките. Феновете са основен барометър, недоволството им е напълно основателно. Аз съм човек, който носи отговорност и знае кога отборът играе добре и кога не играе добре. За мен няма проблем, ако бъда сменен и дойде друг човек. Ние сме тук, за да направим най-доброто от себе си. Докато сме на работа, трябва да даваме всичко от нас. Карабах е много сериозен. Това е отбор от нивото на Шампионска лига. Гледах им три мача. Трябва в България да свалим малко критериите за онова, което представляваме като отбори на европейската сцена. Реалността е малко по-различно. Днес показахме, че имаме трудности в мач, в който сме като с домакинска публика.

Юлиян Петков: Бяхме се подготвили изключително добре
Юлиян Петков: Бяхме се подготвили изключително добре

Ще срещнем коренно различен противник в Азербайджан и ние трябва да сме коренно различни. Без значение дали аз ще съм начело на отбора, или някой друг. Клубът има ясен план и иска да бъде шампион. Иска да бъде доминиращ фактор в първенството и да остави диря в Европа. Никога не съм поставял себе си на първо място. Винаги съм поставял отбора на първо място", заяви Христо Янев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Феновете на ЦСКА викнаха "Оставка" след последния съдийски сигнал

Феновете на ЦСКА викнаха "Оставка" след последния съдийски сигнал

  • 20 юли 2026 | 21:24
  • 5124
  • 18
Юлиян Петков: Бяхме се подготвили изключително добре

Юлиян Петков: Бяхме се подготвили изключително добре

  • 20 юли 2026 | 21:23
  • 321
  • 2
ЦСКА загуби две точки на старта - много дъжд, сухи мрежи в "Овча купел"

ЦСКА загуби две точки на старта - много дъжд, сухи мрежи в "Овча купел"

  • 20 юли 2026 | 21:10
  • 63273
  • 277
Ботев (Пловдив) 0:0 Локомотив (София), прекратиха мача за неопределено време

Ботев (Пловдив) 0:0 Локомотив (София), прекратиха мача за неопределено време

  • 20 юли 2026 | 20:24
  • 8891
  • 5
Кристиян Балов е в групата на Цървена звезда за гостуването на Ларн в Северна Ирландия

Кристиян Балов е в групата на Цървена звезда за гостуването на Ларн в Северна Ирландия

  • 20 юли 2026 | 19:44
  • 978
  • 0
Александър Димитров, Стойчо Младенов и куп ръководители гледат Славия - ЦСКА

Александър Димитров, Стойчо Младенов и куп ръководители гледат Славия - ЦСКА

  • 20 юли 2026 | 19:34
  • 730
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА загуби две точки на старта - много дъжд, сухи мрежи в "Овча купел"

ЦСКА загуби две точки на старта - много дъжд, сухи мрежи в "Овча купел"

  • 20 юли 2026 | 21:10
  • 63273
  • 277
Феновете на ЦСКА викнаха "Оставка" след последния съдийски сигнал

Феновете на ЦСКА викнаха "Оставка" след последния съдийски сигнал

  • 20 юли 2026 | 21:24
  • 5124
  • 18
Ботев (Пловдив) 0:0 Локомотив (София), прекратиха мача за неопределено време

Ботев (Пловдив) 0:0 Локомотив (София), прекратиха мача за неопределено време

  • 20 юли 2026 | 20:24
  • 8891
  • 5
Празненствата за световната титла на Испания вървят, партито в отворения автобус на "Ла Фурия" е в разгара си (следете тук)

Празненствата за световната титла на Испания вървят, партито в отворения автобус на "Ла Фурия" е в разгара си (следете тук)

  • 20 юли 2026 | 20:40
  • 4169
  • 1
"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

  • 20 юли 2026 | 18:00
  • 3921
  • 12