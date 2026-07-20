Янев: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място

Наставникът на ЦСКА Христо Янев коментира нулевото равенство със Славия. Специалистът сподели, че за него няма проблеми да поеме отговорност, ако той е причината за слабото представяне на "червените".
"Не играхме добре и не започнахме мача добре. Проспахме направо първото полувреме. Играта по фланговете не се получи. Малкото положения, които създадохме пред вратата на Славия, не успяхме да ги завършим. Играта на отбора не е добре и това е видно. Трябва нещо коренно да се промени. Имаме достатъчно футболисти и те трябва да защитават онова, което ние искаме. Днес нищо не функционираше както трябва. Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място.
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Трябва да намерим начин и път да преодолеем сгъстените защити. Ще се случва в 80-90 процента от мачовете в българското първенство, с цялото ми уважение. Бяхме еднотипни и еднообразни в изграждането на атаките. Феновете са основен барометър, недоволството им е напълно основателно. Аз съм човек, който носи отговорност и знае кога отборът играе добре и кога не играе добре. За мен няма проблем, ако бъда сменен и дойде друг човек. Ние сме тук, за да направим най-доброто от себе си. Докато сме на работа, трябва да даваме всичко от нас. Карабах е много сериозен. Това е отбор от нивото на Шампионска лига. Гледах им три мача. Трябва в България да свалим малко критериите за онова, което представляваме като отбори на европейската сцена. Реалността е малко по-различно. Днес показахме, че имаме трудности в мач, в който сме като с домакинска публика.
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Ще срещнем коренно различен противник в Азербайджан и ние трябва да сме коренно различни. Без значение дали аз ще съм начело на отбора, или някой друг. Клубът има ясен план и иска да бъде шампион. Иска да бъде доминиращ фактор в първенството и да остави диря в Европа. Никога не съм поставял себе си на първо място. Винаги съм поставял отбора на първо място", заяви Христо Янев.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google