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  3. Тарторът на сектор "Г" към шефовете на ЦСКА: Вие сте мазохисти

Тарторът на сектор "Г" към шефовете на ЦСКА: Вие сте мазохисти

  • 20 юли 2026 | 22:40
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Тарторът на организираните фенове на ЦСКА Росен Петров излезе с публикация в социалната мрежа, след като армейците не успяха да победят Славия на старта на новия сезон в efbet Лига. След последния съдийски сигнал в "Овча купел" агитката на 31-кратните шампиони започна да скандира "Оставка" по адрес на наставника Христо Янев.

Янев: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място
Янев: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място

"До ръководството на ЦСКА: Вие сте мазохисти", написа във "Фейсбук" известният привърженик от Северната трибуна.

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