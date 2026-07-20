Тарторът на сектор "Г" към шефовете на ЦСКА: Вие сте мазохисти

Тарторът на организираните фенове на ЦСКА Росен Петров излезе с публикация в социалната мрежа, след като армейците не успяха да победят Славия на старта на новия сезон в efbet Лига. След последния съдийски сигнал в "Овча купел" агитката на 31-кратните шампиони започна да скандира "Оставка" по адрес на наставника Христо Янев.

Янев: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място

"До ръководството на ЦСКА: Вие сте мазохисти", написа във "Фейсбук" известният привърженик от Северната трибуна.

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