Ясни съперниците на Лудогорец за третия квалификационен кръг на ЛЕ, жребият е утре

Утре Лудогорец ще научи съперника си за третия превдарителен кръг на Лига на конференциите. За да стигне до него обаче, трябва да отстрани израелския Апоел Тел Авив.

"Орлите" ще са поставени на жребия, което, на пръв поглед, би трябвало да им осигури по-приемлив противник, но това не значи, че могат да срещнат и сериозен отбор от Австрия, Хърватия, Дания, Швейцария, Чехия. При определени обстоятелства има шанс да се изправят дори срещу Бенфика, ако португалският гранд отпадне от Санкт Гален в Лига Европа.

Ето всички потенциални съперници на Лудогорец за третия квалификационен кръг на ЛК:



Победителят от:

Бохемиас (Ирландия) - Балкани (Косово)

Деберцен (Унгария) - Пюник (Армения)

Варждин (Хърватия) - Яблонец (Чехия)

Лиепая (Латвия) - Аустрия Виена (Австрия)

Жилина (Словакия) - Катовице (Полша)

Вадуц (Лихтенщайн) - Дъ Ескалдес (Андора)

ГАИС (Швеция) - Нордселанд (Дания)

Паневежис (Литва) - Тобол (Казахстан)

Гьотеборг (Швеция) - Левадия (Естония)

Пайде (Естония) - Зира (Азербайджан)

Дила Гори (Грузия) - Аполон Лимасол (Кипър)

Малишева (Косово) - Хибърниън (Шотландия)

Мъдъруел (Шотландия) - Торсхавн (Фарьорски острови)

БАТЕ Борисов (Беларус) - Сион (Швейцария)

Нефтчи (Азербайджан) - Динамо Минск (Беларус)

Дунайска Стреда (Словакия) - Вележ (Босна)

Рунавик (Фарьорски острови) - Копер (Словения)

Алуминий (Словения) - Динамо Тирана (Албания)

Шелбърн (Ирландия) - Нъме Калю (Естония)

Стрянан (Исландия) - Илвес (Финландия)

Загубилият от:

Хайдук (Хърватия) - Пафос (Кипър)

Тромсьо (Норвегия) - Виктория Пилзен (Чехия)

Санкт Гален (Швейцария) - Бенфика (Португалия)

Хамарби (Швеция) - Андерлехт (Белгия)

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