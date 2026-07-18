Официално: Лудогорец привлече герой за Египет на Световното

Отборът на Лудогорец обяви трансфера на национала на Египет Хосам Абделмагид. Той пристига след трансфер от Замалек. Централният бранител се превърна в герой за своя тим на Световното първенство, реализирайки победната дузпа срещу Австралия.

Лудогорец 0:0 Локо (Пд), сериозни пропуски на гостите

"ПФК Лудогорец привлече египетския национал Хосам Абделмагид. Централният защитник, който е капитан на един от най-титулуваните африкански клубове – Замалек, ще продължи кариерата си в 14-кратния български шампион.

В събота Лудогорец и шампиона на Египет Замалек финализираха трансфера на футболиста, а Хосам Абделмагид успешно премина медицинските прегледи и фитнес тестовете.

25-годишният бранител пристига в Разград след впечатляващо представяне както на клубно, така и на национално ниво. Абделмагид беше част от състава на Египет на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където остави своя отпечатък, реализирайки победната дузпа срещу Австралия в 1/16 финала, класирайки "фараоните" за осминафиналите в турнира. Абделмагид записа 53 минути в този мач, игра и при победата на Египет с 3:1 над Нова Зеландия в групите.

Заради участието си на Мондиала Хосам Абделмагид в момента е в заслужена почивка. Той ще се присъедини към подготовката на Лудогорец в края на месеца. До тогава клубът ще финализира всички необходими административни и документални процедури, свързани с картотекирането на футболиста.

Освен че носи капитанската лента на Замалек, Абделмагид е сред лидерите на националния отбор на Египет. Със своя опит, физическо присъствие и лидерски качества той се очаква да внесе още повече стабилност и класа в отбраната на Лудогорец.

Абделмагид е вторият нов футболист на Лудогорец това лято. В началото на юли "орлите" привлякоха младежкия национал Михаил Полендаков от Шефилд Юнайтед.

ПФК Лудогорец пожелава на Хосам Абделмагид здраве и много успехи с екипа на Лудогорец", написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google