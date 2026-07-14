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Лудогорец с важна информация за билетите за гостуването на Апоел (Тел Авив)

  • 14 юли 2026 | 11:04
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Лудогорец с важна информация за билетите за гостуването на Апоел (Тел Авив)

Лудогорец информира своите привърженици, които възнамеряват да подкрепят отбора на живо в първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу Апоел (Тел Авив), че билетите за гостуващия сектор са на цена от 10 евро.

Двубоят ще се играе на 23 юли на стадион DVTK в унгарския град Мишколц. Началният час е 20:30 ч. местно време (21:30 ч. българско). За феновете на Лудогорец са определени сектори T и U. Закупуването на пропуски ще става само с предварителна заявка. Привържениците ще получат ваучер, който в деня на мача ще бъде заменен на стадиона за официален билет.

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За издаването на билет е необходимо всеки желаещ да предостави: три имена, номер на лична карта или паспорт, дата на раждане. Заявки за билети се приемат на електронната поща tickets@ludogorets.com. Краен срок 21 юли включително.

"Очакваме ви в Мишколц, за да подкрепим заедно Лудогорец в битката за място в следващия кръг на Лигата на конференциите!", написаха от клуба.

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