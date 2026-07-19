Лудогорец взима национал на Сирия

Лудогорец продължава с трансферите и е все по-близо до привличането на нов централен защитник. След като шампионите вече обявиха Михаил Полендаков и Хосам Абделмагид, а скоро се очаква да представят официално и бразилското крило Натан, клубът е на финалната права и по още един трансфер.

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Според белгийското издание dhnet.be разградчани водят последни преговори с Шарлероа за капитана на тима Айхам Узоу. Очаква се сделката да бъде на стойност между 3 и 4 милиона евро, като двете страни се надяват всичко да бъде финализирано до края на следващата седмица.

26-годишният Усу се подвизава като централен защитник. Той представлява Сирия, но притежава и шведски паспорт, тъй като е роден в скандинавската страна.

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