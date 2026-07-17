Крушарски се закани на грандовете, не иска увеличение на елита

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски говори пред медиите преди първия двубой на "смърфовете" за новия сезон, който е срещу Лудогорец в Разград.

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“Не искам много от Душан Косич. Искам всичко. Още преди година и половина съм се разбрал кой какво и за какво се бори. Делегирал съм му права за разлика от други клубове. Футболът се управлява с по-малко хора и се получават резултати. Косич е получил своя шанс, дал съм му пълни права. Не ми трябват разни псевдомениджъри и пиявици, които да смучат. Работя с екип от 6 човека.

Очаквам повече от предишния сезон, защото гръбнакът се запази. Ваши колеги пускаха партенки, които не се оказаха истина. Запазихме гръбнака, отборът ще играе в по-повишено настроение. Още утре ще видите, че Локомотив си е запазил своето и всички трябва да се съобразяват с него", започна Крушарски, който допълни, че не е съгласен да се увеличава бройката на елитните клубове, защото публика ходи само на Левски и ЦСКА.

"11 години във футбола успях да си направя добра математика за себе си. Интересни са първите няколко дни. После започва летаргията, минаваме в дълбок зимен сън и виждаме на стадионите колко хора има. Едва ли ще има повишение освен при Левски и ЦСКА. При тях нещата са в пъти. Другите отбори ако съберат повече от 5000 на мач, да ми се обади. Във футбола няма теарът и емоция. Това е големият проблем. Колкото и да се опитваме да направим нещо, ако се появи чернодрешко… Цеката (б.а спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов) ми каза да запаля свещ заради ВАР. Разбрах намека му, защото и в двата плейофни мача изядохме дървото.

Всички говорят, че има подпиране. За да подпреш някой, трябва да знаеш как да го направиш. Съдията може да направи така, че никой да не забележи. Всичко е тарикатлък. Нашият футбол трябва да върви в посока развитие на българските футболисти. Докато разчитаме на легионери, а не гледаме към нашето, не само да се показват, а действително да има отношение, тогава можем да очакваме по-голямо развитие на футбола. Взехме 5 млади момчета и показаха, че имат ниво. Но като им кажеш, че трябва да трупат някъде опит - те: “Как така? Аз съм за първа група”.

Можеш ли да направиш кисело мляко с мая от джунглата? Няма как да стане. Трябва да върнем махленската футболна общност.

Човек ако няма цел, за какво да се захваща да работи. Имаме цел и сме си я поставили. Начертали сме план и го следваме. Борбата ни е като миналата година, а даже и повече.

Знаем си чергата, направихме колектив и той е по-силен от миналата година. Преди два дни имах среща с отбора. Трябва да ви кажа, че вътре цари братство и дружба. Това е най-важното. Да няма злоба и завист. Всичко върви.

Няма какво да се чудите ако объркаме сметките на големите хитове и тези с големи финансови възможности.

Надявам се тази година да довърша разговорите с партньорите, защото моят джоб е скъсан. Търся партньори и правя толкова, колкото мога.

Все някой ще дойде да види, че работим правилно и ще се закачи за нашия Локомотив. Човек трябва да търси и винаги намира. Нямам желание да стоя пред вас отпред и да говоря глупости. Ако някой иска да дава пари, нека заповяда. Аз ще седя отзад, ще помагам и няма да ме видите", добави бизнесменът.

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