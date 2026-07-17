Локо (Пловдив) ремонтира изкуствения терен на "Лаута"

Преди началото на новия сезон стартираха освежителни и ремонтни дейности на изкуствения терен в спортен комплекс „Локомотив“. В рамките на ремонта се подменят увредени участъци от настилката и се отстраняват неравности.

Всичко това ще подобри качеството на терена.



"Разходите по ремонта са поделени между ПФК „Локомотив“ и Сдружение „Магията на Пловдив“, на които благодарим за поредната ценна подкрепа и за постоянните усилия, които полагат в развитието на школата на клуба", се казва в информацията на Локомотив (Пловдив).

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