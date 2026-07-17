Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски даде пресконференция, на която отправи тежки обвинения към предишния строител на стадиона в парк "Лаута" и към кмета на града. Той разясни в детайли защо съоръжението все още не е готово и похвали новия строител, но допълни, че са му заложени много подводни камъни.

Крушарски заяви, че няма да е изненадан ако след 5 години стадионът падне и допълни, че до две години ще вкара Рилски спортист в "А" група.

"Казах, че ще участвам в проекта и ще построя всички трибуни за 12 милиона. Почнаха да ми говорят, че не мога да направя и клетка за птички. Започнах да си вярвам, а съм построил над 10 000 апартамента в София и още не са паднали.

Разбрахме се да си седна на задника и да не преча. Започнаха да строят една трибуна и не стигнаха парите. Направих си сметка, че с 12 млн. щеше да се построи всичко и то много по-добре. Сега няма инфраструктура. Но битият - бит, взел и бегал. Новата трибуна падна на плещите на този човек - новия строител. Започва да копае, а проектантите му пречат. Човекът започна да копае и отдолу излязоха старите основи на конструкцията. Общината трябва да има гаранция за свършената работа. Трибуните текат, в боксовата зала слагат кофи, а те не са и на две години? След 5 години какво ще стане? Може и да паднат.

Този човек, който построи трибуните, спечели поръчка и за осветлението. Видели ли сте една лампа да има? Не. Няма и да има, защото ще почне да се оправдава. Наготовото няма как да стане. Помагам и на Самоков. Ще видите след месец какъв стадион ще има Рилски спортист. Всичко е въпрос на ред, порядък и желание от страна на кмета. Това е най-важното. Кметът е собственик на целия град. Ако няма пръчка да удря по ушите, нищо няма да се случи.

Ще ви поканя, когато отворят новата трибуна, да видите разликата между новата и старите трибуни. Какво направи големият строител и сегашния, който си мълчи и работи.

Стълбовете не са предвидени за този вид трибуни. Решиха да изнесат осветлението на козирките. Направиха обещстева поръчка, спечели я въпросният човек (б.а. строителят, който изград течащите трибуни), но явно няма жичкаджии да опънат кабелите. Ще продължи да я има тази сянка, а сега ще има още една от новата трибуна. Малко се работи “слагай асфалт, че ще копаем”. Дано този човек чуе думите ми и се активира малко. Трети-четвърти път повдигам този въпрос.

В строителството има много подводни камъни, но това не е причина да се бави и оскъпява. Аз работя с цени от преди 5 години и не мога да ги увелича с една стотинка. Работя тази година на загуба. Но това е мой проблем, а не на държавата. Аз съм подписал договора.

Строителя е с готови пари - 42 милиона. Излязоха и скрити работи от проекта. Оставил е подводни камъчета проектанта, за да може после да си играе мача", каза Крушарски за проблмното строителство на стадион "Локомотив" в Пловдив.

"Аз съм твърд и непоколебим. В Локомотив съм не защото някой ме е накарал, а защото се влюбипх в тази дейност. След някой друг месец Локомотив пак ще излезе на нула. Критиците да видят счетоводните баланси и да се замислят. Ако някой иска да даде 100 лева и да управляваме заедно - готов съм и за 100 лева. Някой ми каза “дебил”. Това си е моя собственост и ще управлявам както аз искам. Сега си гъделичкам Рилски спортист и след две години ще го вкарам в “А” група. Не руша, а създавам.

Колкото и да съм съспан, никога не го показвам пред колектива. Стремя се да съм веселия човек, а не да има удари под кръста", допълни босът на "смърфовете".

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