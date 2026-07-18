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Рай Бенджамин с историческа първа победа на 400 метра в Диамантената лига

  • 18 юли 2026 | 18:51
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Рай Бенджамин с историческа първа победа на 400 метра в Диамантената лига

Американската звезда Рай Бенджамин доказа своята универсалност, постигайки първия си голям триумф в гладкото бягане на 400 метра по време на тазгодишния сезон в Диамантената лига. Доминиращата фигура в бягането с препятствия официално заяви претенциите си и в чистия спринт и записа своята първа голяма победа на 400 метра гладко бягане в престижната верига Диамантена лига в Лондон, след като триумфира с лично постижение от 44.05 секунди. Днес той изпревари европейския рекордьор Матю Хъдсън-Смит, който остана втори с 44.18 сек, въпреки неистовата подкрепа от своите сънародници по трибуните. Трети завърши друг американец Джакъри Патерсън с 44.25 сек. 

На Диамантената лига в Юджийн по-рано през месеца Бенджамин спря хронометрите на  44.11 секунди за втората позиция.

Американски триумф имаше и на 110 метра с препятствия. Новият световен рекордьор в дисциплината Джа'Кобе Тарп се наложи с нов рекорд на турнира от 12.89 сек (+0.3 м/сек).

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Снимки: Gettyimages

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