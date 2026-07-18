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Сам Кендрикс спечели овчарския скок в Лондон, Дуплантис се контузи

  • 18 юли 2026 | 17:32
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Диамантената лига в Лондон поднесе огромна изненада за хилядите зрители на “Лондон Стейдиъм“. Световният рекордьор и абсолютен фаворит Арманд Дуплантис бе принуден да прекрати участието си в сектора за овчарски скок поради контузия, след като преодоля 5.95 м и преди това имаше един фал на 5.85 м. Тази неочаквана ситуация отвори пътя към победата за опитния американец Сам Кендрикс, който демонстрира стабилност и завоюва първото място в британската столица също с 5.95 м. Третото място също с 5.95 м зае австралиецът Къртис Маршал, а със същия резултат четвърти остана вторият във вечната ранглиста Емануил Каралис. 

Кендрикс, който е сред най-постоянните състезатели в дисциплината през последното десетилетие, се възползва максимално от здравословните проблеми на своя основен съперник. Американецът показа отлична концентрация, за да спечели престижната титла в един от най-важните етапи от календара на Диамантената лига.

За Арманд Дуплантис инцидентът в Лондон е поредният удар в един необичайно предизвикателен сезон. Преди малко повече от месец, на 7 юни в Стокхолм, шведът видя края на своята невероятна серия от 40 поредни победи, след като бе победен от австралиеца Къртис Маршал. 

Контузията на Дуплантис идва в момент, в който атлетическият свят се подготвя за големите финали. Организаторите на предстоящото Европейско първенство в Бирмингам вече обявиха специални промоции в чест на шведа, но сега всички погледи ще бъдат насочени към медицинския щаб за информация относно сериозността на травмата му. 

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Снимки: Gettyimages

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