Паулино с четвърта победа в Диамантената лига за 2026 г.

Доминиканската атлетка Марилейди Паулино затвърди статута си на абсолютна господарка в дисциплината 400 метра, постигайки своята четвърта победа за сезона в Диамантената лига. На стадиона в Лондон днес действащата олимпийска и световна шампионка отново демонстрира изключителна форма и тактическа зрялост, оставяйки конкуренцията зад себе си. Тя спечели с време от 48.97 секунди.

Този успех е поредното доказателство за постоянството на Паулино през 2026 година. След като вече записа победи в предходни етапи от веригата, триумфът в британската столица я утвърждава като основен фаворит за крайния успех. Нейното представяне в Лондон бе белязано от мощно бягане във финалната права, което не остави шансове на останалите участнички в дисциплината.

Световната и европейска медалистка Хенриете Ягер постави нов национален рекорд на Норвегия за второто място с 49.15 сек. Трета пък се нареди ямайката Стейси Ан Уилямс с 49.52 сек.

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Снимки: Gettyimages