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Алфред №1 на 200 м и в Лондон, нигериец изненада Севил на 100 м

  • 18 юли 2026 | 18:31
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Алфред №1 на 200 м и в Лондон, нигериец изненада Севил на 100 м

В едно бягане, наситено с големи шампионки, олимпийската златна медалистка от Париж на 100 м Джулиън Алфред постигна поредна победа през сезона, триумфирайки на Диамантената лига в Лондон на 200 м с 21.66 секунди (+0.1 м/сек). Тя изпревари актуалната олимпийска шампионка в дисциплината Габриел Томас, която остана втора с 21.81 сек. Алфред подобри собствения си рекорд на турнира от 21.71 сек, който постави при миналогодишното си участие в Лондон. 

Трета на 200 м пред 60 000 души в Лондон завърши носителката на олимпийска титла в бягането на 400 м Шоне Милър-Уибо с 22.24 сек. 

В спринта на 100 м при мъжете актуалният световен шампион Облик Севил претърпя поражение. Победата грабна Аджай Каинсола, който изравни националния рекорд на Нигерия за първото място с 9.84 сек (-0.7 м/сек). На финала той обърна наляво главата си към Севил, демонстрирайки надмощието си в днешния старт. Ямаецът остана втори с 9.87 сек, а британецът Ромео Глейв постигна личен рекорд от 9.97 сек за третата позиция. 

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Снимки: Gettyimages

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