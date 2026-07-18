Олислагерс "излъга" Магучих на Диамантената лига в Лондон

Двукратната световна шампионка в скока на височина в зала и актуална планетарна златна медалистка на открито Никола Олислагерс победи световната рекордьорка Ярослава Магучих на Диамантената лига в Лондон.

В една изключителна битка, която предложиха двете атлетки на 60 000 зрители по трибуните в Лондон, австралийката и украинката завършиха с равен резултат от 2.01 метра. И двете се справиха с тази височина от трети опит, но Олислагерс стигна до победата заради една грешка повече на Магучих на 1.99 м.

Третото място зае друга носителка на световна титла - австралийката Елинор Патерсън, която постигна 1.96 м в днешното състезание.

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Снимки: Gettyimages