Ирландец подобри 48-годишен рекорд в бягането на 800 метра на Европейското

Ирландският бегач Марк Инглиш постави нов рекорд на шампионатите в бягането на 800 метра на полуфиналите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.
Времето на ирландеца е 1 минута 43,49 секунди. Това е с 0,35 секунди по-бързо от предишния рекорд, който принадлежеше на германеца Олаф Байер и беше в сила от 1978 г. (1:43,84).
33-годишният англичанин два пъти е печелил бронз на Европейското първенство на тази дистанция – през 2014 г. и 2022 г. Турнирът в Бирмингам продължава до 16 август.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages