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Ирландец подобри 48-годишен рекорд в бягането на 800 метра на Европейското

  • 12 авг 2026 | 18:08
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Ирландец подобри 48-годишен рекорд в бягането на 800 метра на Европейското

Ирландският бегач Марк Инглиш постави нов рекорд на шампионатите в бягането на 800 метра на полуфиналите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

Времето на ирландеца е 1 минута 43,49 секунди. Това е с 0,35 секунди по-бързо от предишния рекорд, който принадлежеше на германеца Олаф Байер и беше в сила от 1978 г. (1:43,84).

33-годишният англичанин два пъти е печелил бронз на Европейското първенство на тази дистанция – през 2014 г. и 2022 г. Турнирът в Бирмингам продължава до 16 август.

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Снимки: Gettyimages

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