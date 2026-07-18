Вархолм се завърна към победния ход в Диамантената лига

Норвежката суперзвезда Карстен Вархолм отново доказа защо е смятан за най-великия в историята на 400 метра с препятствия. На турнира от Диамантената лига в Лондон световният рекордьор постигна своята първа победа в престижните серии за сезона, демонстрирайки впечатляваща форма на пистата, която заема специално място в неговата кариера. Той се наложи с рекорд на турнира и най-добър резултат в света за сезона от 46.61 сек. Втори с нов национален рекорд на Германия завърши Емил Агейекум - 47.45 сек. Третото място зае катарецът Амдерахман Самба с 48.10 сек.

За Вархолм “Лондон Стейдиъм“ е свързан с някои от най-значимите му постижения. Именно тук през 2017 година той спечели първата си световна титла. През годините норвежецът продължи да доминира в британската столица, поставяйки рекорд на срещата и европейски рекорд през 2019 година. Преди старта на тазгодишното издание Вархолм не скри вълнението си от завръщането на този стадион, където винаги се е радвал на огромна подкрепа от публиката.

Победата в Лондон беше от ключово значение за атлета, тъй като той влезе в състезанието след серия от втори места. По-рано през сезона Вархолм остана подгласник на Алисон дос Сантос в три от турнирите от веригата.

Вархолм, чийто световен рекорд е 45.94 секунди, контролираше бягането от самото начало. Неговата агресивна техника и мощно преодоляване на препятствията му позволиха да натрупа преднина още в първата половина на дистанцията, която той запази до финалната линия.

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Снимки: Gettyimages