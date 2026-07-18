Джош Кър изправи на крака 60 000 за световен рекорд в Лондон

Световният шампион на 1500 метра от Будапеща 2023 и двукратен сребърен олимпийски медалист в дисциплината Джош Кър направи историческо бягане на една миля на Диамантената лига в Лондон. Пред 60 000 души по трибуните Кър подобри световния рекорд на една миля, след като финишира пред бурните аплодисменти на публиката за 3:42.66 минути. Шотландецът стана първият атлет в историята с бягане под 3:43 мин, след като до момента на върха във вечната световна ранглиста беше мароканецът Дишам Ел Геруж с 3:43.13 мин от 1999 г.

Американецът Яред Нугусе завърши втори в това историческо бягане с 3:45.69 мин, а друг британец Джейк Хейуард постигна личен рекорд за третото място - 3:46.73 мин.

Така Кър даде сериозна заявка и за титлата на една миля на Игрите на Британската общност, които ще се проведат в Глазгоу по-късно през сезона.

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Снимки: Gettyimages