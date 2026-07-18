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  3. Сиера Джаксън поднесе голямата сензация на Диамантената лига в Лондон

Сиера Джаксън поднесе голямата сензация на Диамантената лига в Лондон

  • 18 юли 2026 | 17:02
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Сиера Джаксън поднесе голямата сензация на Диамантената лига в Лондон

18 юли 2026 г. ще остане в историята на леката атлетика като деня, в който Сиера Джаксън заяви своето място сред най-големите имена в спорта. На препълнения стадион "Лондон“, по време на престижната Диамантена лига, младата атлетка поднесе най-голямата изненада на вечерта до момента, печелейки мятането на диск при жените срещу изключително силна конкуренция.

Джаксън стигна до успеха в последния си опит, когато изпрати уреда на 71.72 метра - нов рекорд на турнира, нов рекорд на Диамантената лига и лично постижение за нея. Тя изпревари непобедимата олимпийска и световна шампионка Валери Сион (САЩ), която днес трябваше да се задоволи с второто място с 68.39 м. Третото място в сектора днес зае нидерландката Йоринде ван Клинкен с 67.99 м. 

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Снимки: Gettyimages

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