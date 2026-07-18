Очаквайте на живо: MAX FIGHT 66

Бойната гала MAX FIGHT 66 започва днес в 19:30. Sportal.bg ще отразява в реално време двубоите.

Девет срещи ще бъдат част от основната бойна карта на събитието, което ще се проведе в зала "Младост" в Бургас тази вече. За второ поредно издание на MAX FIGHT муай тай шампионът на веригата Мартин Петков ще оглави събитие, като този път ще се изправи срещу съперник от чужбина - Бурак Пойраз.

В подглавната среща световният шампион на UBO и шампион на България Владимир Георгиев се завръща на ринга на MAX FIGHT след близо едногодишно отсъствие заради контузия. Негов съперник ще бъде украинецът Микола Вовк, който пристига с професионален рекорд от 16 победи, 10 от които с нокаут, в двубой, който се очаква да бъде едно от най-сериозните изпитания в кариерата на българския шампион.

Голям интерес предизвиква и завръщането на непобедения нокаутьор Борислав Велев – Рой, който след две операции и две години извън ринга отново ще се бие пред българската публика. С впечатляващ рекорд от 14 победи и 14 нокаута, той ще се изправи срещу коравия французин Димитри Тренел.Бургаската публика ще подкрепя и своя любимец Николай Дишков – шесткратен шампион на България и един от най-перспективните професионални боксьори у нас.

Той ще срещне бившия носител на титлата WBF International Грегори „Лудия“ Тренел, който има впечатляващ професионален рекорд от 24 победи.

В бойната карта са включени още двубоите между Константин Стойков и Чарли Даинес, както и между световния и европейски шампион по муай тай Петър Стойков и тунизиеца Сабри Бен Хения, познат с участията си в GLORY, Enfusion и MAX FIGHT.

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