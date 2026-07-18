Борислав Велев се завърна на ринга с победа

Борислав Велев се завърна към професионалния бокс след две години пауза от състезателна дейност. Софиянецът записа победа над Дмитрий Тренел с нокаут в третия рунд. Успехът бе общо 15-ти в 15 професионални срещи за боксьора с прякор Рой.

Състезателят на БК "Левски" отбеляза нокдаун още с първия си точен удар в тялото на Тренел. Рой свали съпеника си с ляв прав, но французинът се изправи преди края на отброяването. Велев търсеше нокдаун и с ъперкър в лицето с лявата ръка. Минута преди края на рунда 27-годишният българин се втурна в безразсъдни размени в близка дистания. За съжаление на публиката в зала "Младост", Велев не отбеляза още един нокдаун.

Пресата на Велев продължи и в средата на втория рунд той записа още един нокдаун, след като притисна съперника си към въжетата и пласира мощно ляво кроше в слепоочието му. 27-годишният Тренел показа воля и се изправи и този път, но до края на рунда предимно се отбраняваше, което отвори възможност на Велев за още един нокдаун. Гонгът спаси французина в този рунд.

Третият рунд се оказа последен за Тренел, след като реферът Борислава Горанова сложи край на срещата след още един нокдаун на Велев с мощен ъперкът в главата на Тренел.

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