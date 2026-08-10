Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Петър Драганов се завръща за още една победа пред родна публика

Петър Драганов се завръща за още една победа пред родна публика

  • 10 авг 2026 | 12:01
  • 626
  • 0
Петър Драганов се завръща за още една победа пред родна публика

Професионалният боксьор Петър Драганов ще се качи отново на ринга на 11-и септември. Българинът ще се опита да зарадва родната публика в Созопол с още една победа над класен спортист от чужбина.

В интервю за “Неформално с Георги Петков” Драганов разкри, че ще оглави бойна гала на градския стадион в родния му Созопол за втора поредна година.

“Искрено се надявам и вярвам, че ще се справя с поредното предизвикателство и важна среща за мен. Победата би била под номер 13, което си е моето число. На 13-и съм роден. Съперникът ми е с 280 аматьорски мача, като е и световен шампион за аматьори. Това е най-сериозният ми опонент до момента. Няколко пъти е претендент и при професионалистите", разкри Драганов.

Припомняме, че на 9-и август 2025-а Драганов победи аржентинеца Родриго Кориа и спечели титлата на UBO в супер-уелтър категория. Това бе 12-та победа в 12 професионални срещи за Драганов.

Петър Драганов спечели титла в родния Созопол
Петър Драганов спечели титла в родния Созопол
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

UFC се завръща на позната дестинация през октомври

UFC се завръща на позната дестинация през октомври

  • 10 авг 2026 | 15:01
  • 901
  • 0
Радостин Василев и Алан Дзабиев са първите борци на ЦСКА, които се включват в тренировките на националния отбор

Радостин Василев и Алан Дзабиев са първите борци на ЦСКА, които се включват в тренировките на националния отбор

  • 10 авг 2026 | 14:28
  • 5463
  • 0
Бургас приема турнир от веригата ADCC

Бургас приема турнир от веригата ADCC

  • 10 авг 2026 | 14:21
  • 1033
  • 0
40-годишният Кел Брук потвърди завръщането си

40-годишният Кел Брук потвърди завръщането си

  • 10 авг 2026 | 10:59
  • 1151
  • 0
„Топурия ще унищожи всички твои бойци“: ММА мениджър отвърна на свой конкурент

„Топурия ще унищожи всички твои бойци“: ММА мениджър отвърна на свой конкурент

  • 10 авг 2026 | 10:41
  • 970
  • 0
Люк Рокхолд и Джо Пайфър ще се борят на събитието RAF 13

Люк Рокхолд и Джо Пайфър ще се борят на събитието RAF 13

  • 10 авг 2026 | 10:29
  • 535
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 1:0 Спартак (Варна), ранен гол за "канарчетата"

Ботев (Пловдив) 1:0 Спартак (Варна), ранен гол за "канарчетата"

  • 10 авг 2026 | 20:42
  • 3638
  • 11
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 22286
  • 138
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 12954
  • 27
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 4087
  • 14
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10593
  • 5
ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
  • 17438
  • 61