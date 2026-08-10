Петър Драганов се завръща за още една победа пред родна публика

Професионалният боксьор Петър Драганов ще се качи отново на ринга на 11-и септември. Българинът ще се опита да зарадва родната публика в Созопол с още една победа над класен спортист от чужбина.

В интервю за “Неформално с Георги Петков” Драганов разкри, че ще оглави бойна гала на градския стадион в родния му Созопол за втора поредна година.

“Искрено се надявам и вярвам, че ще се справя с поредното предизвикателство и важна среща за мен. Победата би била под номер 13, което си е моето число. На 13-и съм роден. Съперникът ми е с 280 аматьорски мача, като е и световен шампион за аматьори. Това е най-сериозният ми опонент до момента. Няколко пъти е претендент и при професионалистите", разкри Драганов.

Припомняме, че на 9-и август 2025-а Драганов победи аржентинеца Родриго Кориа и спечели титлата на UBO в супер-уелтър категория. Това бе 12-та победа в 12 професионални срещи за Драганов.

Петър Драганов спечели титла в родния Созопол

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