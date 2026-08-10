Радостин Василев и Алан Дзабиев са първите борци на ЦСКА, които се включват в тренировките на националния отбор

Радостин Василев и Алан Дзабиев са първите от 13 поканени състезатели на СК Борба ЦСКА, които се включват в тренировъчния процес на националния отбор в класически стил, съобщава Българска федерация по борба. Те ще вземат участие на Световното първенство со 18 години в Братислава, което ще бъде проведено от 16 до 23 август.

"Двама от общо 13 състезатели на СК Борба ЦСКА, поканени да се включат в подготовката на националния отбор по класическа борба, изпълниха поетия ангажимент след проведената работна среща между Управителния съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) и олимпийския шампион Армен Назарян.

В тренировъчния процес на националния отбор, воден от новия старши треньор Андрей Димитров, се включиха Радостин Василев в категория до 97 кг и Алан Дзабиев в категория до 130 кг. И двамата са състезатели при юношите до 20 години.

Тяхното присъединяване е важна първа стъпка в изпълнението на постигнатите договорености при възстановяването на диалога между БФ Борба, СК Борба ЦСКА, състезателите и техните лични треньори.

БФ Борба обаче отчита, че само двама от 13 поканени състезатели на ЦСКА са се включили в подготовката. Останалите поканени състезатели към този момент не са изпълнили поетия ангажимент за участие в тренировъчния процес на националния отбор.

Въпреки че Радостин Василев и Алан Дзабиев се присъединяват към националния отбор в последния момент – само около десет дни преди началото на предстоящото световно първенство за юноши и девойки до 20 години, те ще бъдат част от националния отбор за първенството. Решението е продиктувано от желанието на БФ Борба да даде възможност на талантливите български състезатели да представят страната и да се възползват от възможността да се състезават на най-високо международно ниво.

Миналата седмица БФ Борба изпрати поредната официална покана до СК Борба ЦСКА за участие в подготвителния лагер на националния отбор, който се провежда в София в периода 3–14 август, съгласно утвърдената от Министерството на младежта и спорта програма (ММС).

В поканата са включени:

- Стефан Григоров – до 55 кг;- Едмонд Назарян – до 63 кг;- Божидар Лазаров – до 63 кг;- Гриша Назарян – до 67 кг;- Абу-Муслим Амаев – до 67 кг;- Иво Димитров – до 72 кг;- Алберт Доев – до 77 кг;- Светослав Николов – до 82 кг;- Семен Новиков – до 87 кг;- Андрей Атанасов – до 87 кг;- Кирил Милов – до 97 кг;- Радостин Василев – до 97 кг;- Алан Дзабиев – до 130 кг.

Това е деветата покана, изпратена от БФ Борба до състезателите на СК Борба ЦСКА за участие в подготовката на националния отбор през последните осем месеца.

БФ Борба припомня, че на проведената работна среща с Армен Назарян бяха постигнати конкретни договорености в интерес на българската борба. На двамата му синове - Едмонд и Гриша Назарян, бяха издадени съответните лицензи, а по молба на новия старши треньор Андрей Димитров бе договорено да бъде изпратена нова покана до състезателите на ЦСКА за участие в подготовката на националния отбор.

Армен Назарян от своя страна пое ангажимент заедно с личния треньор от ЦСКА Емил Иванов да се включи в обсъждането на плановете за подготовка на националните състезатели.

БФ Борба счита, че с включването на Радостин Василев и Алан Дзабиев е направена първата конкретна крачка. Сега обаче е необходимо да бъде извървян целият път и да бъдат изпълнени всички договорености, постигнати в рамките на възстановения диалог с Армен Назарян и СК Борба ЦСКА.

Целта не е да се търсят конфликти, а да се намери работещ модел, при който талантливите състезатели на ЦСКА да бъдат пълноценна част от националния отбор, а личните им треньори да участват конструктивно в подготовката, при спазване на общите правила и програмата, одобрена от ММС.

Българската федерация по борба вярва, че направените досега стъпки ще бъдат последвани от реални действия и от останалите поканени състезатели и техните треньори.

В българската борба има място за всички, които поставят интереса на националния отбор и бъдещето на състезателите над личните различия и клубните пристрастия. Възстановеният диалог трябва да продължи с разум, взаимно уважение и изпълнение на поетите ангажименти. Само така можем да обединим силните страни на българската борба и да създадем условия за нови европейски, световни и олимпийски успехи", пишат от федерацията.

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