Калин Железов записа първа победа в професионалния ММА на MAX FIGHT 66

Калин Железов записа първата си победа в професионалния ММА. Варненецът отказа Тодор Костенюк във втория рунд на битката им, която бе част от основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 66.

Костенюк започна с агресивни атаки в стойка, но след по-малко от 30 секунди Железов пренесе двубоя на земя със събаряне в двата крака на румънеца. Представителят на северните ни съседи опита да се изправи, което отвори възможност на Железов да се “закачи” на гърба му. Костенюк се защити добре и върна битката в центъра на ринга, но боецът на СК “Десант отново върна битката на земята и зае доминантна позиция на гърба на Костенюк. 26-годишният българин и този път загуби граплинг контрола и следвашите 80 секунди се изиграха в стойка, а в края на рунда Костенют опита задушаваща техника. Опитът му за събмишън обаче бе неуспешен.

В началото на втората част Костенюк разклати българина с мощно дясно кроше. Ученикът на Николай Добруджански запази самообладание, но пресата на Костенюк не утихна и Железов се озова на земята по гръб след поваляне от страна на Железов. По-опитният и възрастен румънец даде всичко от себе си, за да завърши битката с "граунд-енд-паунд" или събмишън, но Железов показа добра защита и върна двубоя в стойка. Двамата спортисти показаха признаци, а в края на рунда Железов отново стигна до гърба на Костенюк и този път приложи задушаващата техника "rear-naked choke" и сложи край на двубоя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google