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40-годишният Кел Брук потвърди завръщането си

  • 10 авг 2026 | 10:59
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40-годишният Кел Брук потвърди завръщането си

Бившият световен шампион на Международната боксова федерация (IBF) в полусредна категория Кел Брук обяви, че се завръща на ринга. 40-годишният боксьор, който има статистика от 40 победи (28 с нокаут) и 3 загуби, не се е боксирал от победата си над големия си съперник Амир Хан през февруари 2022 г. Първоначално се очакваше Брук да се изправи срещу Еиса Ал Дах в Дубай в демонстративен мач в чест на Рики Хатън. Тази среща обаче пропадна, но междувременно Брук е влязъл във форма и е нетърпелив отново да се бие.

„Завръщам се, предстоят големи новини за огромен мач“, заяви англичанинът пред „ТокСпорт“. „Отново на професионалния ринг, с лиценз от Британския боксов контролен съвет, излизам от пенсия.“

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„Не мога да ви дам никакви подсказки за съперника, но няма да чакате много дълго. Ще се случи тази година, почти всичко е готово. И ще дадем на феновете още един голям мач.“, добави той.

Брук потвърди, че ще се бие в средна или суперсредна категория. Това предизвика спекулации, че опонентът му може да бъде Крис Юбанк-младши – друго голямо име в британския бокс, което се готви за завръщане след загубата си от Конър Бен миналата година.

На въпрос дали Юбанк ще бъде неговият противник, Брук отговори уклончиво: „Кой знае, кой знае?“. „Слушайте, може и да е той, кой знае? Но скоро ще бъде обявено. Тренирам седем дни в седмицата, в момента отново съм на друго ниво.“

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