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  3. 6-0! Николай Дишков запази перфектната си статистика

6-0! Николай Дишков запази перфектната си статистика

  • 18 юли 2026 | 22:34
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6-0! Николай Дишков запази перфектната си статистика

Николай Дишков записа шеста победа в професионалния бокс. Бургазлията сломи Грегори Тренел в двубой от основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 66.

Дишков вдигна публиката в зала "Младост" в Бургас на крака с доминация в рамките на два рунда срещу французина Грегори Тренел. Българинът доминираше от първия гонг, като прати съперника си в нокдаун още в първия рунд. Тренел се отбраняваше, но не затрудни Дишков с офанзива. След края на втория рунд от ъгъла на французина решиха да хвърлят кърпата и да сложат край на двубоя.

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