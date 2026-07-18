6-0! Николай Дишков запази перфектната си статистика

Николай Дишков записа шеста победа в професионалния бокс. Бургазлията сломи Грегори Тренел в двубой от основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 66.

Дишков вдигна публиката в зала "Младост" в Бургас на крака с доминация в рамките на два рунда срещу французина Грегори Тренел. Българинът доминираше от първия гонг, като прати съперника си в нокдаун още в първия рунд. Тренел се отбраняваше, но не затрудни Дишков с офанзива. След края на втория рунд от ъгъла на французина решиха да хвърлят кърпата и да сложат край на двубоя.

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