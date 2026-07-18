Владимир Георгиев с трудна победа над украинец на MAX FIGHT 66

Владимир Георгиев победи с единодушно съдийско решение (60-54, 60-54, 60-54) Микола Вовк в основния подгряващ двубой на събитието MAX FIGHT 66. Успехът бе постигнат след шест оспорвани рунда в зала "Младост" в Бургас.

Състезателят на БК "Левски" бе затруднен от нестандартния гард на Микола Вовк, но успя в рамките на шестте рунда между въжетата пласира силни десни прави и крошета при контраатаки след отклони и изтегляния. Високоефективно оръжие за Българския бик бе и левия ъперкът в черния дроб на украинеца.

35-годишният Вовк даде всичко от себе си, но Георгиев пласира повече и по-точни попадения в заключителните два рунда, които бяха решаващи за изхода на двубоя. С успеха в този оспорван двубой Георгиев записа 15-та победа в общо 20 професионални срещи.

Този двубой бе първи за бургазлията след едногодишна пауза от състезателна дейност поради контузия в дясното коляно.

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