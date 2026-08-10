Бургас приема турнир от веригата ADCC

ADCC Black Sea Open идва в Бургас – най-големият турнир по граплинг в историята на града.

На 23 август спортна зала *„Младост“* в Бургас ще бъде домакин на ADCC Black Sea Open 2026 – международен турнир по събмишън граплинг, който за първи път ще се проведе в морския град. Събитието се очертава като най-мащабното състезание по граплинг, организирано някога в Бургас, и е поредната стъпка в развитието на спорта както в региона, така и в България.

По-малко от три седмици преди началото интересът към турнира продължава да расте. Към момента участие са заявили състезатели от 12 държави, сред които Англия, Франция, Гърция, Румъния, Кипър и още редица европейски страни. Записани са представители на 36 отбора, а организаторите очакват броят на участниците да продължи да нараства до края на регистрацията.

Очаква се турнирът да събере едни от най-добрите граплери в региона, които ще премерят сили по официалните правила на Abu Dhabi Combat Club (ADCC) – организацията, призната за световния стандарт в събмишън граплинга. През годините ADCC се утвърди като най-престижната сцена за атлетите без кимоно, а провеждането на турнир от календара на организацията в Бургас е още едно доказателство за развитието на спорта в България.

Освен възможността българските състезатели да се изправят срещу силна международна конкуренция, ADCC Black Sea Open ще даде шанс и на феновете на бойните спортове да наблюдават зрелищни срещи между елитни състезатели от различни държави. Очакванията са първото издание на турнира да се превърне в традиционно международно събитие за града.

Зад организацията на ADCC Black Sea Open стои LG Sports – една от водещите компании за организация на събития по бойни спортове в България. През последните години екипът успешно организира едни от най-престижните международни турнири в страната, сред които ADCC, FUJI BJJ и Grappling Industries. Благодарение на тези партньорства България се утвърждава като все по-предпочитана дестинация за международни състезания, привличащи елитни състезатели от цяла Европа.

Начело на LG Sports е Любомир Геджев – един от пионерите на бразилското жиу-жицу и граплинга в България. Като състезател, треньор, международен съдия и организатор, той има ключова роля в развитието на спорта у нас. Под негово ръководство LG Sports реализира десетки успешни международни турнири, които предоставят възможност на българските атлети да се състезават срещу едни от най-добрите граплери в света, без да напускат страната.

Провеждането на ADCC Black Sea Open е възможно и благодарение на подкрепата на Община Бургас, която последователно работи за развитието на спорта и привличането на международни спортни събития в града. Подобни инициативи не само популяризират бойните спортове, но и допринасят за развитието на спортния туризъм, като привличат състезатели, треньори и гости от различни държави.

С настоящите темпове на регистрация организаторите очакват броят на участниците и представените държави да продължи да нараства до последните дни преди крайния срок за записване.

На 23 август Бургас ще посрещне елита на европейския граплинг, а всички любители на бойните спортове ще имат възможността да станат свидетели на ден, изпълнен с оспорвани двубои, високо спортно майсторство и международна конкуренция от най-високо ниво.

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