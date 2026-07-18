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Петър Стойков зарадва Бургас с победа

  • 18 юли 2026 | 21:03
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Петър Стойков зарадва Бургас с победа

Петър Стойков победи Сабри Бен Хениа с единодушно съдийско решение след три рунда кикбокс на ринга в зала "Младост" в Бургас. Битката бе част от основната бойна карта на MAX FIGHT 66.

Стойков бе по-активният и агресивен боец в първия рунд. Бургазлията зае центъра на ринга и затрудни съперника си с мощни комбинации от удари с ръце и крака, но опитният Бен Хениа показа добра защита и не допусна да бъде разклатен или свален в нокдаун.

Пресата на Стойков се засили във втория рунд и с няколко калф-кика боецът на "Файт Фактори" наруши базата на тунизиеца и затрудни движението му из ринга. Носителят на световна купа на SENSHI бе най-доминантен в третия рунд, като накара главата на съперника му да отскочи назад няколко пъти, а в края на рунда бургазлията отбеляза и нокдаун.

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