Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. UFC се завръща на позната дестинация през октомври

UFC се завръща на позната дестинация през октомври

  • 10 авг 2026 | 15:01
  • 910
  • 0
UFC се завръща на позната дестинация през октомври

Най-голямата верига за смесени бойни изкуства в света, UFC, се завръща в Юта за събитието UFC 332, което ще се състои в „Делта Център“ в Солт Лейк Сити.

С това вече има две номерирани галавечери, планирани за октомври. UFC 332 ще се проведе на 3 октомври, а UFC 333 е насрочено за „Етихад Арена“ в Абу Даби на 24-и октомври. Към момента нито едно от двете събития няма обявена главна битка.

Посещението на 3 октомври бележи първата галавечер на организацията в Юта след UFC 307, когато Алекс Перейра и Халил Раунтри-младши оглавиха събитието в „Делта Център“ през октомври 2024 г. Тогава на карта бе заложена титлата на Перейра в лека тежка категория. Бразилецът постигна драматичен нокаут в четвъртия рунд над Раунтри, записвайки трета поредна успешна защита на пояса си.

В подглавната битка на същата вечер Джулиана Пеня стана двукратна шампионка в категория петел, след като спечели с неединодушно съдийско решение срещу Ракел Пенингтън.

Това ще бъде петото посещение на UFC в Солт Лейк Сити.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Радостин Василев и Алан Дзабиев са първите борци на ЦСКА, които се включват в тренировките на националния отбор

Радостин Василев и Алан Дзабиев са първите борци на ЦСКА, които се включват в тренировките на националния отбор

  • 10 авг 2026 | 14:28
  • 5529
  • 0
Бургас приема турнир от веригата ADCC

Бургас приема турнир от веригата ADCC

  • 10 авг 2026 | 14:21
  • 1038
  • 0
Петър Драганов се завръща за още една победа пред родна публика

Петър Драганов се завръща за още една победа пред родна публика

  • 10 авг 2026 | 12:01
  • 628
  • 0
40-годишният Кел Брук потвърди завръщането си

40-годишният Кел Брук потвърди завръщането си

  • 10 авг 2026 | 10:59
  • 1154
  • 0
„Топурия ще унищожи всички твои бойци“: ММА мениджър отвърна на свой конкурент

„Топурия ще унищожи всички твои бойци“: ММА мениджър отвърна на свой конкурент

  • 10 авг 2026 | 10:41
  • 973
  • 0
Люк Рокхолд и Джо Пайфър ще се борят на събитието RAF 13

Люк Рокхолд и Джо Пайфър ще се борят на събитието RAF 13

  • 10 авг 2026 | 10:29
  • 536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

  • 10 авг 2026 | 20:42
  • 4177
  • 11
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 22712
  • 139
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 13452
  • 27
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 4330
  • 14
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10741
  • 5
ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
  • 17731
  • 62