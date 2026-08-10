UFC се завръща на позната дестинация през октомври

Най-голямата верига за смесени бойни изкуства в света, UFC, се завръща в Юта за събитието UFC 332, което ще се състои в „Делта Център“ в Солт Лейк Сити.

С това вече има две номерирани галавечери, планирани за октомври. UFC 332 ще се проведе на 3 октомври, а UFC 333 е насрочено за „Етихад Арена“ в Абу Даби на 24-и октомври. Към момента нито едно от двете събития няма обявена главна битка.

Посещението на 3 октомври бележи първата галавечер на организацията в Юта след UFC 307, когато Алекс Перейра и Халил Раунтри-младши оглавиха събитието в „Делта Център“ през октомври 2024 г. Тогава на карта бе заложена титлата на Перейра в лека тежка категория. Бразилецът постигна драматичен нокаут в четвъртия рунд над Раунтри, записвайки трета поредна успешна защита на пояса си.

В подглавната битка на същата вечер Джулиана Пеня стана двукратна шампионка в категория петел, след като спечели с неединодушно съдийско решение срещу Ракел Пенингтън.

Това ще бъде петото посещение на UFC в Солт Лейк Сити.

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